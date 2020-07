Mau y Ricky, la bomba de hijos de Ricardo Montaner que son sensación en redes

View this post on Instagram

No les parece loco ver fotos viejas y pensar que en ese momento en el tiempo no tenu00edamos ni idea que el mundo cambiaru00eda de esta manera? Hicimos planes... y se nos cagaron todos. Jajajajajajaja los amo ud83dude02 pensaron que venu00eda su00faper seria la vaina y BOOM los volvu00ed a sorprender. ud83eudd2fud83eudd2f