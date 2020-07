Michelle Salas, hija de Luis Miguel, luce sus curvas con coqueto bikini café

View this post on Instagram

Sabiu0301as que la falta de vitamina D puede conducir a una peu0301rdida de densidad ou0301sea, lo que puede llevar a sufrir osteoporosis y fracturas ud83dude2e No hace falta tomar mau0301s de 30 minutos para aprovechar los beneficios pero es IMPORTANTE utilizar factor de protecciou0301n solar, miu0301nimo del 30, cada 2-3 horas y aplicarlo 30 minutos antes de estar expuesto al sol ud83dude0eud83cudf1e