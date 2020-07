Paola Rojas habla del dolor que le causó infidelidad de 'Zague' y cómo 'rompió' a su familia

Ciudad de México,. Durante una emisión más del programa Netas Divinas, se tocaron temas delicado y en esta ocasión, Paola Rojas abrió su corazón sobre la infidelidad de 'Zague'.

Durante la emisión comenzaron a hablar de cómo tuvieron que enfrentar situaciones complicadas en su vida. Paola Rojas tomó la palabra y habló sobre un momento muy difícil en su vida y sobre para sus hijos.

Paola se sinceró al contar que cuando vino el conflicto familiar del cual todas las personas se enteraron (infidelidad de 'Zague'), aunque ella no se sentía del todo bien, trató de estar como si nada por sus hijos, haciéndose la fuerte.

Fue una etapa muy difícil y yo estaba muy enfocada en que mis hijos estuvieran bien porque todavía no era momento de comunicarles ciertas cosas. Guadaba la fuerza para ellos y que no me vieran mal. Fue un esfuerzo agotador e inútil porque hablando con la psicóloga me dijo que no encontraban ese hueco para entrar".