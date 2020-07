¡Pleito en TV Azteca! Bisogno hace pedazos a 'La Bebeshita': "Buchona asquerosa"

Ciudad de México.- Sigue la guerra de declaraciones en TV Azteca, pues ahora surge más pleito entre el conductor de Ventaneando Daniel Bisogno y 'La Bebeshita', quien es parte de Enamorándonos, conducido por Penélope Menchaca.

La conductora e influencer volvió a sufrir la ira de alguien en Ventaneando luego de que la semana pasada fuera destrozada en críticas por los presentadores del programa dirigido por Pati Chapoy.

Bisogno, a quien ya se le conoce por sus comentarios sin filtro, fue quien más despotricó contra la integrante del programa Enamorándonos, asegurando que ella no debería estar en la televisión. Ricky Manjarrez la 'tachó' de diva y Pedro Sola de que se creía mucho.

'La Bebeshita' respondió a los crueles ataques, asegurando que mientras ella tiene 2.3 millones de seguidores en solo algunos años que lleva en la televisión, Bisogno se le quedaba corto.

Aunque ambos trabajan en la misma empresa, esto no impidió que el conductor la volviera a destrozar en su programa de radio, pues además de insultarla, comentó que la querría fuera de la empresa, pues "no es digna de la televisión".

Bisogno dijo sin tapujos que prefería tener 10 seguidores de los que tiene a tener un millón con los que cuenta 'La Bebeshita', pues afirmó que "son gente sin estudios".

Es asqueroso verlo en la pantalla. Si lo único que aspiras es a vender es eso, ser una buchona esposa de narcotraficante (...) No hay el más mínimo talento, no canta un demonio y no es digna de la televisión por ningún motivo. El problema está en que la gente que la defiende es igual de estúpida que ella (...) la sigue gente con retraso mental nada más".