¡Qué calor! Érika Fernández prende Instagram al empapar su retaguardia en coqueto bikini

Me encontru00e9 a @lavidadeamalfi despuu00e9s de 1 y 2 meses de que la adoptaron en CDMX y la llevaron a Veracruz ... si les cuento cu00f3mo fue el encuentro no me van a creer ... nos miramos yo desde la heladeru00eda y ella desde el carro , le abrieron la puerta e inmediatamente fue a buscarme , yo la saludu00e9 con mucho cariu00f1o sin saber que era ella , su mami me preguntu00f3 que si yo era eri y cuando le dijo amalfi inmediatamente me acorde que era ella !! ME RECONOCIu00d3 Y FUE LA SENSACIu00d3N Mu00c1S CHINGONA DEL MUNDO ... de verdad los perros son mu00e1gicos , agradecidos !!!! Comimos helado , charlamos y me contu00f3 que es muy feliz con su familia u2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f soy muy pinshiiiii feliz ...