VIDEO: Consuelo Duval cuenta la vez que llegó a los golpes ¡con su propia hija!

Ciudad de México.- En una emisión de Netas Divinas, la actriz y conductora de televisión, Consuelo Duval, relató una ocasión en la que un conflicto con su hija Paly Duval escaló hasta el punto de llegar a los golpes.

Durante su intervención, la intérprete de Televisa mencionó que, en algunas veces, los hijos no encuentran la forma para poder expresarse, hecho que vivió desde muy temprana edad con su pequeña.

Consuelo comentó que, un día, una discusión con su retoña pasó de un insulto verbal a la agresión física, pues confesó que su molestia era tal que su deseo en ese momento era lastimar a Paly.

Cuando me descubro que la furia me hace esto, fui corriendo con una psicóloga, me senté frente de ella y me dijo 'es que no hay mamá' y de ahí puse una dictadura con ella", dijo.