"¡Ya no respira!": Héctor Suárez y cómo sus hijos descubrieron su dolorosa partida

Un mes... Hace un mes te estaba dando el u00faltimo abrazo, el u00faltimo beso y por u00faltima vez me acerque a hablarte muy quedito a tu ou00eddo izquierdo y te di las gracias por nuestra hermosa relaciu00f3n de mu00e1s de 50 au00f1os. Eran las 7:23 cuando mi hermana Isabella tocu00f3 desesperadamente la puerta de mi cuarto y gritu00e1ndome me dijo: u2014u00a1Hermano, hermano, papu00e1 ya no estu00e1 respirando! A partir de ese momento, he vivido este u00faltimo mes en cu00e1mara lenta. Todo me parece tan lejano. Tu risa, tu voz, nuestras plu00e1ticas, tus mensajes, tu olor, tu energu00eda avasalladora, compartir el escenario contigo, nuestras comidas, los viajes, tu mirada cuando Ximena estaba cerca de ti, tu sonrisa cuando jugabas con Pablo, tus planes del nuevo programa que ya nunca fue, nuestros anu00e1lisis y cru00edticas eternas de cine, de directores, de actores, de actrices, de teatro, de libros. Ha pasado un mes y tu ausencia se hace cada vez mu00e1s grande. Aceptar, no hacerme a la idea sino realmente aceptar que ya no estu00e1s; es tan doloroso como haber ou00eddo la voz asustada de mi hermana avisu00e1ndome que habu00edas dejado de respirar. Un mes papi, apenas va un mes y todavu00eda me falta vivir lo que me quede de vida sin volver a verte, a ou00edrte, a sentirte, a olerte, a reu00edrnos juntos y lo que mu00e1s voy a extrau00f1ar hasta que yo deje de respirar es NUESTRA u00daNICA Y EXTRAORDINARIA COMPLICIDAD. u00a1Gracias por ser mi papu00e1! ud83dude4fud83cudffcu2764ufe0f