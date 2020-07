Como pocas veces, Ingrid Coronado presume a sus hijos en redes y reflexiona sobre la maternidad

View this post on Instagram

Nada disfruto mau0301s en la vida que estar con mis ninu0303os, acompanu0303arlos y jugar con ellos hace que me sienta mau0301s plena y realizada que nunca. u2063ud83dude4cud83cudffbu2063 u2063u2063 u00a1Estos diu0301as me han servido para aprovecharlos al mau0301ximo y disfrutarlos como nunca!u2063ud83dudc96u2063 u2063u2063 Aunque a veces me doy cuenta que, con el afau0301n de darles una buena vida y un buen futuro o que se sientan muy amados y que no cometan los mismos errores que he cometido yo, puedo llegar a exigirme de mau0301s y hay diu0301as donde estoy muy cansada porque me cuesta trabajo verme y tratarme a miu0301 tambieu0301n con la misma entrega que lo hago con ellos. u2063ud83dude43u2063 u2063u2063 Creo que la maestriu0301a de mamau0301 consistiriu0301a en encontrar el equilibrio entre darles a nuestros hijos lo que necesitan, disfrutarlos y quererlos y al mismo tiempo ver por nosotras para no agotarnos en el camino... u2063u2063 u2063u2063 Si te comparto esto, es porque probablemente a estas alturas, te sientas tambieu0301n cansada, y por eso quiero invitarte a que te trates a ti como si tuu0301 fueras tu mamau0301, y aprendamos juntas a darles la misma importancia que le damos a ellos, a las cosas que nosotras necesitamos... u2063ud83eudd70u2063 u2063u2063 Te gustariu0301a contarme, u00bfCou0301mo manejas esto con tus hijos? y u00bfQueu0301 es lo que tuu0301 haces para sentirte mejor en esos momentos?u2063u2063 u2063u2063 u00a1Mil gracias!ud83dude4cud83cudffbu2728u2063 u2063 #Suu0301perMamau0301s #Mamau0301s #AmorPropio #Autoestima #Amor #Disfrutando #Feliz #Agradecida #Playa #Mar #Sol #Arena #Euilibrio #Vida #errores