"No sé qué les molesta tanto": Paty Navidad, harta de las críticas, se defiende

Ciudad de México.- Paty Navidad se ha hecho muy popular en tiempos recientes, pues desde la llegada de la contingencia por Covid-19 no ha parado de dar su punto de vista, el cual dista mucho de las versiones oficiales del Gobierno.

A pesar de que existen muchas personas que la apoya, que piensan igual que ella, se ha hecho de las críticas y malos comentarios de médicos e internautas que no congenian con su manera de pensar.

Ante esta situación, Paty decidió confrontarlo de manera directa, por lo que grabó un video reclamando a los usuarios sobre su malestar contra ella, expresando que está en su derecho de expresarse libremente.

No comprendo, porque tanta molestia en mis opiniones, que no coinciden con la versión oficial, pues no, no coinciden, pero yo soy responsable de lo que publico en mis redes sociales y tengo derechos, el articulo 19 de nuestra Constitución Mexicana me protege, me ampara, todos tenemos es derecho de expresarnos", dijo la celebridad.