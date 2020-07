¿2 son mejor que 1? Pepe Aguilar hace extraña aparición para sorprender con esto

View this post on Instagram

Cuando compongo trato siempre de buscar balance entre lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Si se carga para uno de los dos lados no jala. Si se va para el lado de la pensada?, suena falso, si se va por el puro sentimiento? Solo yo le entiendo :-( o sea que aquiu0301 como todo en la vida, es cuestiou0301n de BALANCE !!) - Componiendo y arreglando ando !! - Ya van 10 en la pandemia ud83eudd18ud83cudffcud83eudd18ud83cudffcud83eudd18ud83cudffcud83eudd18ud83cudffcud83eudd18ud83cudffcud83eudd18ud83cudffcud83eudd18ud83cudffcud83eudd18ud83cudffcud83eudd18ud83cudffcud83eudd18ud83cudffc - Serau0301n felices ud83dudc4fud83cudffcud83dudc4fud83cudffcud83dudc4fud83cudffcud83dudc4fud83cudffcud83dudc4fud83cudffcud83dudc4fud83cudffcud83dudc4fud83cudffcud83dudc4fud83cudffcud83dudc4fud83cudffcud83dudc4fud83cudffcud83dudc4fud83cudffcud83dudc4fud83cudffcud83dudc4fud83cudffcud83dudc4fud83cudffcud83dudc4fud83cudffc - #YaFaltaMenos !!! #PararonLaConstruccionPeroSigoHaciendoAdobes !!