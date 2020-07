¡A punto de morir! Revelan detalles de la salud Toño Mauri, exactor de Televisa, por Covid-19

View this post on Instagram

Tou00f1o Mauri y su familia dieron positivo a la prueba de covid-19, luego de presentar su00edntomas parecidos a los de un resfriado. El actor au00fan no sabe cu00f3mo se contagiaron, pues u00e9l y sus parientes han permanecido en confinamiento los u00faltimos meses ud83dude37. u2022 u2022 u2022 #Tou00f1oMauri #Covid19Mu00e9xico #LasEstrellas #Televisa