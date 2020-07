¿Años de más? Se burlan del 'arreglito' de Odalys Ramírez por "verse vieja"

Ciudad de México.- Tras haberse realizado un cambio de look para decirle adiós al güero y convertirse en una bella morena, Odalys Ramírez presume lo bien que esta disfrutando este cambio, pero sus seguidores no están de acuerdo.

Fue en las primeras horas de este martes que, la famosa presentadora de Cuéntamelo Ya compartió una radiante fotografía en su perfil de Instagram, sin imaginar lo que vendría después.

¿Posando como que no me doy cuenta o qué creen? Look maravilloso”, destacó en el post.