Atemorizada por el Covid-19, actriz de Televisa tomaría drástica medida para protegerse al dar a luz

Ciudad de México.- La querida y reconocida actriz de Televisa, África Zavala, reveló la incertidumbre y el temor con el que vive a escasas semanas de convertirse en madre por primera vez, por lo que ha pensado en tomar una drástica medida.

Debido a que la artista ha llevado su embarazo con muchos cuidados durante la pandemia, ahora le preocupa las medidas que vayan a tomarse el día en que nazca su primogénito.

Me dan miedo muchas cosas porque, por ejemplo, ahorita tienes que hacerte una prueba de Covid antes de ir al hospital, entonces cómo le atino a hacerme una prueba y saber que mi bebé va a nacer en ese tiempo, porque la prueba te la dan hasta después de 72 horas, entonces, después de esas 72 horas tienes 5 o 7 días para poder tener a tu bebé, sino te tienes que hacer otra, pero yo pienso, que tal si me la hice y ya voy a tenerlo y todavía no pasan las 72 horas, entonces en los hospitales lo que hacen es que te llevan a los casos de Covid, entonces eso da… es algo que todas las embarazadas traemos el miedo”, contó África.

Posteriormente, Zavala se refirió al método con el que le gustaría recibir a su bebé.

Me gustaría tenerlo natural y en agua, espero que se pueda dar así, pero también no me cierro, y sé que si Diosito lo quiere de otra manera no pasa nada, no me voy a frustrar, pero sí me encantaría poderlo tener en agua", señaló la actriz.