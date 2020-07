Bárbara de Regil se pone sentimental al recordar su boda con Fer Schoenwald

View this post on Instagram

La Relaciou0301n Perfecta u2665ufe0f con El Paso del tiempo me doy cuenta que estaba en un error en querer tener una relaciou0301n 100% perfecta o que la persona con la que estoy sea como YO quiero .... Eso no existe, todos tenemos una vida llena de LUZ Y SOMBRA u2728 AMO TU LUZ @ferschoenwald Pero tambieu0301n AMO aprender diu0301a con diu0301a a amar tus sombras .... Cada diu0301a entiendo mau0301s que tengo q aprender a disfrutar al mau0301ximo la esencia de la persona que tengo a mi lado Justo como ya ES u2665ufe0f TE AMO COMO ERES .... Y agradezco TANTO VIVIR A TU LADO u2665ufe0fu2728 FESTEJARLA Y TRABAJAR TANTO EN NOSOTROS MISMOS CON EL FIN DE SER MEJORES JUNTOS ud83eudd7aud83dude4fud83cudffb Wow que afortunados somos AMOR DE MI VIDA ERES MI CORAZOu0301N ud83dudc93