Conductora de Univision da positivo a Covid-19 por segunda vez y cuenta su calvario

Ciudad de México.- Clarissa Molina, la guapa y querida conductora de Univision, ha abierto su corazón a sus millones de seguidores en redes sociales y ha revelado el calvario que vive tras haber dado positivo a su segunda prueba de Covid-19.

Molina empleó su cuenta de Instagram para contar sobre como le ha afectado la enfermedad en su cuerpo y vida, además de aún no haber superado al coronavirus, puies ha dado positivo por segunda vez.

Di positivo al segundo examen que me hice. Gracias a Dios no me atacó a los pulmones, no me ha dado fiebre, así que dentro de lo que cabe me siento muy afortunada porque realmente no he tenido que ir a un hospital gracias a Dios como mucha gente", dijo Clarissa.