Drama en 'La Voz Azteca': Atacan a Nodal por 'enamorarse' de participante: "Está arreglado"

View this post on Instagram

Muchu00edsimas FELICIDADES, Yuli... ud83dude4cud83cudffc u00a1Tu00fa continu00faas en el #EquipoNodal! ud83eudd20ud83eudd4aud83cudfa4 . . . . . #QuieroTuVoz #LaVoz #TheVoice #LaVozAzteca #EquipoBelinda #EquipoMariu0301aJoseu0301 #EquipoMontaner #EquipoNodal #Belinda #LaJosa #Nodal #Montaner #Audiciones