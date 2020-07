Duro golpe a la Reina Isabel II: Acusan a William y Harry de robar dinero de sus fundaciones benéficas

Reino Unido.- Una vez más la Corona está envuelta en el escándalo, uno que sin duda ha sido un duro golpe a la Reina Isabel II, ya que un CEO de las organizaciones benéficas del Reino Unido ha acusado al Príncipe William y al Príncipe Harry de haber robado dinero de una de sus fundaciones benéficas.

Graham Smith, CEO de Republic, una organización que pido se retiraran de sus cargos a la familia real y se disuelva la monarquía en el Reino Unido, señaló ante la Comisión de Caridad, el organismo encargado de regular a las organizaciones benéficas del país, que el duque de Sussex y el de Cambridge movieron de manera ilícita fondos de la Royal Foundation.

Según Graham, después de que Meghan Markle y Harry decidieran separarse de la fundación que compartían con Kate Middleton y William se le fueron otorgados 145 mil libras para que lanzaran la Sussex Royal y alrededor de 144 mil libras para Travalyst, la organización que dirigen los padres del Príncipe Archie tras su salida de la Corona.

Estas dos organizaciones benéficas parecen estar incumpliendo las pautas relativas al uso adecuado de fondos de caridad y pueden estar vulnerando su deber de actuar de manera independiente y exclusivamente en interés de sus objetivos”, dice en la denuncia, según publicó el portal español Vanitatis.

Aunque el medio anteriormente citado señaló que un portavoz de la Royal Foundation mostró de manera transparente y clara la transferencia a la Sussex Royal, pero el CEO de Republic afirma que no para Travalyst ya que es no benéfica, sino que es comercial, lo que haría los movimientos de manera ilegal ya que las casi 300 mil libras no son "propiamente de su bolsillo".

La Royal Foundation hizo un pago de 145 mil libras a Sussex Royal y 144, 901 a una organización no benéfica (Travalyst). En ambos casos parece que la única razón para la decisión fue la relación personal entre dos patrocinadores, el duque de Sussex y el duque de Cambridge […] el objetivo principal de los pagos parece apoyar al hermano de un patrocinador en lugar de los objetivos de la Royal Foundation (en primera instancia) y apoyar el propio proyecto favorito del administrador", decía el medio.

Fuente: Quien