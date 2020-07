En la recta final de su embarazo, conductora de Univision revela por qué se ausentó de redes

View this post on Instagram

Esta es mi poderosa razou0301n por la cual me ausenteu0301 de redes sociales. ud83dude4a Despueu0301s de esperar a mi mamau0301 y abuela durante todo mi embarazo, hace unos diu0301as llegaron y no nos podiu0301amos abrazar como queriu0301amos por esperar los resultados de su prueba de coronavirus (por precauciou0301n),hasta que finalmente este fin de semana fue nuestro reencuentro, juntas las 4 generaciones. u2764ufe0f Ahora seguimos esperando a la bebeu0301, en esta recta final de los 9 meses. Les pido con todo el corazou0301n que nos mantengan en sus oraciones ud83dude4f Gracias por sus mensajes y sus muestras de carinu0303o y apoyo, Julio es el mes que mi vida cambiarau0301 para siempre y lo estoy disfrutando al mau0301ximo. #9meses #michellegalvan #momtobe2020