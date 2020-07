En 'Ventaneando', Cynthia Klitbo da la cara y dice si vive una crisis económica

Ciudad de México.- Tras perder su exclusividad con Televisa, la actriz mexicana, Cynthia Klitbo, se enfrentó a diversas especulaciones y rumores con respecto a su carrera artística y a su situación económica.

En una entrevista con Ventaneando, la intérprete negó estos señalamientos y comentó que hasta llegó a recibir propuestas de matrimonio, luego de que se informara que atravesaba por un mal momento.

He recibido varias propuestas matrimoniales, pero a mí me da pena, yo no sé qué hacer. No faltaron fans divinos que me brindaron una mano", mencionó la artista.