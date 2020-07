Esmeralda Pimentel causa furor en redes al derrochar belleza y estilo: "La más hermosa"

View this post on Instagram

E N M u00c9 X I C O, millones de niu00f1as y niu00f1os carecen de acceso a fuentes de agua potable para hidratarse y limpiar sus manos de gu00e9rmenes. Hoy mu00e1s que nunca sabemos lo vital que es tener higiene y salud. En la compra de Pocket x @cantaroazulorg puedes impulsar el saneamiento y acceso al agua segura y limpia a niu00f1as y niu00f1os en contextos rurales. ud83cudf0eud83dudca7ud83dude4cud83cudffd Entra a @someone.somewhere y su00famate a esta hermosa iniciativa. #mequedoencasa #agualimpiaparatodos #someonesomewhere #GotasQueSuman