¿Está molesta? Sharis Cid culparía a Brandon Peniche por el contagio de Covid-19 a su hija Kristal

Ciudad de México.- Sharis Cid, querida actriz de Televisa, ha realizado un en vivo en su cuenta de Instagram, donde habló sobre sus sentimientos respecto a que Brandon Peniche y su esposa, Kristal Cid, hija de la artista, dieran positivo a Covid-19, ¿estará molesta con el conductor de Venga la Alegría?

Sharis comentó que ella se encuentra muy bien y que afortunadamente ha dado negativo a su prueba de coronavirus, la cual deberá repetir en unos ocho días.

Yo estoy bien, gracias a Dios y quiero que sepan que ya me hice la prueba de Covid-19 y salí negativa, pero me tengo que esperar 8 días más para volverme a hacer otra prueba, pero quiero que sepan que gracias a Dios, me siento perfecta", aseguró Cid.