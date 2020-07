Ferka presume su más radiante sonrisa y hace 'babear' a todo Televisa: "Guapísima"

View this post on Instagram

La felicidad no es mi destino , es la actitud con la que Viajo por la vida. ud83dudcabud835udd43ud835udd66ud835udd5fud835udd56ud835udd64 ud835udd64ud835udd60ud835udd63ud835udd61ud835udd63ud835udd56ud835udd5fud835udd55ud835udd56ud835udd5eud835udd56 !! #me #amonosricky #neweek #mymood #mystyle #teamferka #mamu00e1leona #smile #monday #goodvibes #comper #ladyferka #queenlion #cdmx