Fernando del Solar revela si aun paga manutención a Ingrid Cornado tras desempleo

Ciudad de México.- Tras la llegada de la contingencia por coronavirus, el famoso conductor de televisión, Fernando del Solar, fue uno de las primeras personalidades del medio del espectáculo en quedarse desempleados por su situación médica.

Después de esto, del Solar entró en polémica recientemente, pues se cree que al vivir en el desempleo no se ha hecho cargo de la manutención de sus hijos con la presentadora, Ingrid Coronado.

Sin embargo, él exconductor de Venga la Alegría decidió dar la cara ante dicho escándalo y explicó a De Primera Mano, que sigue haciéndose cargo de algunos pagos de la pensión.

Yo mensualmente me encargo de los pagos de mis hijos de la escuela, del seguro médico y otras cosas más, dentista, todas las cosas que ocupen ellos, ropa, uniformes, reinscripciones, de todo eso siempre me he encargado yo", dijo Fernando.