Lorena Herrera 'explota' durante programa al ser cuestionada sobre su edad: "Qué chin... importa"

Ciudad de México.- Montserrat Oliver y Yolanda Andrade tuvieron como invitadas en Montse & Joe a Lorena Herrera y a Maribel Guardia, quienes hablaron de temas bastante controversiales en la sociedad.

Durante la emisión del programa de Unicable, fue Lorena quien confesó que ella nunca revela su edad, mencionando que al final en Internet ya pueden encontrar el número si así lo quieren.

Te puede interesar: Cambios en Televisa: Conductora traicionaría a Gustavo Adolfo Infante para unirse a 'Hoy'

A post shared by Maribel Guardia (@maribelguardia) on Jul 20, 2020 at 2:34pm PDT

View this post on Instagram

Cuando Montserrat les preguntó si decían su edad, Maribel confesó que sí, que es la ley de la naturaleza envejecer pero que a Lorena aunque le pongan una pistola jamás la va a decir.

No sé, no me gusta decirla pero qué más da, si ahí está, te metes a Wikipedia y ya todo el mundo sabe la edad de uno. No me ha gustado desde siempre, desde que tengo 24 años no digo mi edad".