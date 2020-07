Más casos en la música: Figura del género urbano contrae Covid-19 y habla de cómo está su bebé

View this post on Instagram

Familia! Ustedes que siempre estu00e1n pendiente y se han convertido en mi familia tambiu00e9n, quiero comunicarles por este medio que me hice el examen del COVID y el examen saliu00f3 positivo. He estado sin salir de la casa desde hace dos semanas. No he sentido ningu00fan tipo de su00edntomas. Es muy probable que K.Marie salga positiva tambiu00e9n, ya que se hizo el examen. Hemos estado en comunicaciu00f3n con doctores constantemente y aprendiendo el comportamiento del virus. (IMPORTANTE APRENDER DEL VIRUS) En cuanto a nuestras hijas Presley y Marley, Presley esta bien y la leche del ceno es un super plus. Marley saliu00f3 negativa. Familia! Es importante que nos cuidemos, Debemos proteger y ser respetuosos con esas personas que son vulnerables y hasta pueden perder sus vidas si se contagian. Lavu00e1ndonos manos y usando las mascaras estrictamente ayudara que el virus no siga propagu00e1ndose. El proximo lunes me toca otro examen y si Dios quiere daru00e9 negativo. Les cuento que me siento en perfectas condiciones sin ningu00fan tipo de problemas o su00edntomas. Esto lo veo con optimismo y en mi opinion nos daru00e1 a todos. Es nuestra realidad. Para mi es como una preparaciu00f3n y convertirme en SAYAYIN! ud83dude01 Quiero que sepan Le toy dando una Paliza al K-Bron del COVID! Los quiero mucho y Gracias a todos por el Amor y siempre estar pendiente. -Maffio