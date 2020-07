"No soy limosnera": Devastada, Silvia Pinal explota en vivo por dura traición de Televisa

Ciudad de México.- La diva del cine mexicano Silvia Pinal habló en exclusiva para el matutino Sale el Sol sobre la supuesta pérdida de su exclusividad en Televisa y su sentir sobre lo que le está pasando luego de décadas de trayectoria en esa empresa.

Luego de que su hijo Luis Enrique Guzmán revelara que le habían quitado su exclusividad en la televisora y que llevaban meses sin pagarle, calificándolo de "una grosería" luego de tantos años de trabajo, la primera actriz habló sobre el tema.

Consternada y bastante decaída, doña Silvia Pinal comentó sobre la noticia:

Creo que las cosas están muy claras. La ayuda que me daban está muy relativa. No pienso ir contra corriente ni que me traten como si fuera yo una limosnera. Que Dios los bendiga y voy a ver qué hago".

La primera actriz siguió reflexionando pero dejó en manos de Dios su futuro laboral y económico.

Al ser cuestionada sobre si le gustaría hacer proyectos en otros lados o empresas, respondió:

No sé, sería cuestión de ver qué ofrecen a uno. No sería solo de irme por irme (...) Yo seguiré en Televisa, por supuesto. Es mi compañía, imagínate si me llego a salir (...) Tampoco me estaré peleando con la gente. Ni modo, las cosas cambian y tenemos que aguantarnos".