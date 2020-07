Otro fracaso en TV Azteca: Televisa exhibe humillante rating de 'Hechos' con Javier Alatorre

View this post on Instagram

Como lo mu00e1s visto en su barra de horario, @40y20laserie fue sintonizado por 1.4 millones de personas y superu00f3 a la competencia por 87%ud83dude4cud83cudffcud83dudd1dud83dudcfa. #ContinuamosContigo para que termines tu du00eda con el mejor humorud83eudd23ud83cudf1cud83dude02ud83cudf1b.