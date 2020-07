Paty Cantú sorprende con fotografías de su infancia y conmovedor mensaje

View this post on Instagram

Mi amiga @ximenamusic me nominou0301 a darle un mensaje a mi pequenu0303a yo del pasado. Aquiu0301 va. Cachetona: No vengo a decirte lo que viene. Ni te traigo sabiduriu0301a. Vengo a agradecer y pedirte algunas cosas. Me prestas tu capa? Tu espada? Tuu0301 corazou0301n grande lleno de suenu0303os sin miedos ni peros tuyos, ni por queu0301s de otros? Me prestas tu risa y tu valentiu0301a sin preguntas? Tu conciencia de amor y la magia y sencillez de tus planes por minuto? Me prestas tu sensibilidad y tu luz? Tuu0301 olor a abrazos de familia. Tu sensaciou0301n de ser tan infinita como todos, simplemente por ser tuu0301? Tu fe en el en mundo. Tu poca verguu0308enza para bailar sobre una mesa y hacer reiu0301r a tu familia? Que afortunada soy de que tuu0301 hayas sido parte de mi tallo. Independientemente de la variedad de flores buenas o frutos malos que te du00e9 yo. Te traereu0301 de todo. Eso siu0301. Cuando me acompanu0303as me siento fuerte. Cuando te olvido no. Me acompanu0303as? Me aconsejas? Eres la versiou0301n mau0301s sabia y pura de mi. Reto a @barbara_lopez21 @samyjamesoficial @fernandacga @miriamrmusic_ @joynadamas @franciscamusic y @fannylu a mostrarnos a su yo de antes y darle un mensaje. #MiYoDelPasadoChallenge #NostalgiaXS Foto 1 y 2: Giovanna. Foto 3: Patricia G. en @voguemexico 2020