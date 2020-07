¿Pleito en TV Azteca? Ricardo Montaner pide disculpas a participante de 'La Voz' por este motivo

Ciudad de México.- El famoso cantante, Ricardo Montaner, ha sorprendido a sus millones de fans pues en pleno durante la transmisión de La Voz del pasado lunes 20 de julio puso freno a todo para pedirle disculpas a uno de sus participantes al terminar los knock outs por este motivo, ¿acaso hubo pleito dentro de los foros de TV Azteca?

Durante la dinámica que consiste en poner a 3 cantantes a competir entre ellos para que, tras la decisión del juez líder de su equipo, solo uno avance a la siguiente ronda, Montaner se acerco a Eddy Peña para pedirle una disculpa por ponerlo a competir contra Las Conde.

Me voy a acercar a ti, primero que nada, para decirte cuanto respeto la voz que tienes y el profesionalismo que tienes. Dos, pedirte disculpas, y te voy a explicar por qué: tu voz sobresale tanto que no estaba seguro en qué knockout ponerte. Tu voz es exquisita. Quédate con eso. No sabía, no supe, y se me ocurrió ponerte con Las Conde. Ahora, tengo que pensar qué es lo que viene en mi trabajo, en la siguiente etapa. Tengo aquí un tipo con una voz extraordinaria, exquisita; sobresales de todo el grupo de gente que tengo en mi equipo", le dijo Ricardo al joven.

Tal parece que Montaner se arrepintió durante el duelo de haberlos puesto a todos ellos juntos ya que poseen increíbles voces que habría querido conservar intactas, lo que llevo a disculparse con él.

Les he sacado defectos, les he dicho ‘No armonicen así’… les he sacado cualquier cantidad de defectos. Lo que no puedo quitarles es que son los artistas más apasionados que tengo. Las veo divirtiéndose tanto aquí arriba… yo me las imagino a ellas tres en su casa, practicando la coreografía: ‘Vamos a hacer la coreografía que nos enseñó Montaner’. Y lo hicieron igualito. Entonces, yo tengo que resaltar lo de ellas, porque lo hicieron perfecto", dijo sobre Las Conde.

Finalmente, tras varios momentos de tensión y suspenso el cantante eligió a Las Conde, pero no sin antes expresar lo dudativo que se encontraba ya que Éddy poseía una impresionante voz al igual que ellas y todos habían seguido al pie sus indicaciones.

Si yo te eligiera a ti, no sé si en el camino del programa voy a lograr que nos entiendan. No sé si a la hora de competir con mis compañero, no sé si tomar esa bandera", expresó Montaner antes de elegir a Las Conde.

Fuente: MSN