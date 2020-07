Renata Notni impresiona al revelar si se ha tomado y enviado fotos no apta para menores

Ciudad de México.- La guapa y famosa actriz, Renata Notni, dejó impresionados a sus millones de seguidores en TikTok al revelar si alguna vez en su vida se había tomado fotos no aptas para que las viera un menor de edad y si estas las había enviado a alguien.

Notni jugando al nunca nunca cuestionó si se habían tomado fotos al natural, como Dios los trajo al mundo, mostrándose escandalizada cuando alguien dijo que sí, tras lo que señaló que ella no pues pensaba en que le diría Dios si ella hiciera eso.

Yo nunca nunca me he tomado fotos desnudo... Yo nunca me he tomado fotos desnudo. No sé como que digo: 'Ay no, ¿qué va a decir Dios?'", dijo Renata.