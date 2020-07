Silvia Pinal confirma que Televisa no le ha pagado y revela si perdió la exclusividad

Ciudad de México.- Luego de que la tarde de ayer lunes Luis Enrique Guzmán revelara en Ventaneando que Televisa le había quitado la exclusividad a su madre Silvia Pinal, la propia actriz rompió el silencio y confesó si esto es verdad.

En entrevista con el sitio de El Universal, la famosa intérprete y productora aseguró que no le gustaría trabajar para otra empresa que no sea de San Ángel, sin embargo, está tranquila si es que desean eliminarla de sus filas.

Si quieren que se vaya la exclusividad o que yo ya no trabaje con ellos, ya será decisión de ellos. Hay muchas empresas pero espero no sea otra que no sea Televisa", comentó.

Doña Silvia también confirmó que Televisa no ha cumplido con ciertos pagos pero considera que esto no significa que haya perdido su exclusividad en la televisora.

No creo que me hayan quitado la exclusividad... después de unas cosas que me tenían que pagar, me di cuenta que faltaba dinero, pero bueno, yo no soy una gente de batallas, mucho menos con una empresa con la cual llevo 27 años o mucho más trabajando", explicó.