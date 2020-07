¿TV Azteca la contrató? Reconocida actriz de Televisa sorprende al aparecer en 'VLA'

Ciudad de México.- La mañana de este martes 21 de julio, la periodista Flor Rubio presumió con gran emoción que la reconocida actriz y cantante, Laura León, brindó una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría.

'La Tesorito' saltó a la fama no solo nacional sino internacional luego de cantar el tema Dos mujeres, un camino para la telenovela de Televisa que llevaba el mismo nombre,

En su divertida plática con la conductora de TV Azteca, Laura reveló qué hace para superar la difícil situación que se vive en México por la contingencia de coronavirus.

La intérprete originaria de Tabasco confesó que el aislamiento social sí la vuelto "loca", sin embargo, busca la manera de mantenerse ocupada para no hundirse en la ansiedad.

De repente me empiezo a volver loca, me pongo a limpiar, estoy pintando, saco ropa, la vuelvo a meter y así me he vuelto una loca compulsiva comprando cosas", relató 'La Tesoro'.