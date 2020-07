¿Verónica Castro en crisis? Empleados de la estética de su madre reclaman despido: "Soberbia injusta"

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz, Verónica Castro, podría verse envuelta en la crisis que ha comenzado en el negocio de su madre, Doña Socorro Castro, pues los empleados de la estética se encuentran asesorándose con un abogado por el despido y la poca indemnización que recibieron por parte de Beatriz Castro, hermana de la actriz.

Una de las empleadas recientemente despedidas ha hablado en exclusiva con TV Notas, donde señaló que desde que la fallecida Doña Socorro sufrió la caída en su casa dejó de ir y puso a cargo a su hija Beatriz, quien se ha portado sumamente mal y grosera con todos ellos, incluso ahora que de la nada dijo que cerraría el lugar y no les ha dado lo que les corresponde.

Es una persona muy soberbia, pelada, maleducada, grosera y déspota. Aquí tuvo varios conflictos con clientes porque ellos mismos se dieron cuenta de cómo nos gritaba y nos maltrataba, y obvio a veces una por necesidad soporta muchas cosas; yo tengo dos hijos discapacitados que necesitan de mí, por lo que no podía quedarme sin trabajo, pero mucha gente que trabajaba aquí sí se fue", dijo Beatriz.

Te podría interesar: Cambios en Televisa: Conductora traicionaría a Gustavo Adolfo Infante para unirse a 'Hoy'

La señora que tiene 27 años trabajando en el establecimiento señaló que Verónica va al lugar como una clienta y siempre se porta muy amable, simpática y generosa con ellos, mientras que su hermana las "humillaba y trataba mal", incluso dijo que era una mujer "frustrada" y "llena de odio", asegurando que hablaba muy mal de su la actriz.

En cuanto al cierre, este comenzó con la contingencia social, pero les aseguraron que volverían en cuanto se levantaran, aunque cuando eso sucedió se les notificó que cerrarían y a ellos le darían una indemnización.

Te podría interesar: Tiembla TV Azteca: Televisa exhibe crisis en 'VLA' y los humilla de esta manera

Apenas nos dijeron la semana pasada. Es muy triste saber que después de todos estos años de trabajar para una empresa, te pagan de esta manera. A finales de junio nos citaron en el salón, y cuando llegamos estaban el contador y la señora Beatriz, quien muy grosera nos dijo: ‘Yo no sé nada, véanlo todo con el contador y el abogado, ellos son los encargados de hablar con ustedes, yo no tengo nada que ver, y les pido que agarren sus cosas y las saquen de aquí’", explicó Beatriz.

Finalmente señaló que pese a tener casi 30 años ahí solo le querían dar alrededor de cuatro mil peses, siendo que un abogado le aseguró que le tocaban alrededor de 500 mil como mínimo.

Te podría interesar: Actriz de 'El Señor de los Cielos' habla de la desaparición de Rafael Amaya

Sí, pero sólo nos querían dar 4 mil pesos, cuando yo trabajé 27 años en el salón, ganando 18 mil pesos mensuales; pero no nos vamos a quedar calladas y ahora sí hablaremos y exigiremos que nos liquiden conforme a la ley, pero en esta vida todo se paga. Ya nos estamos asesorando todos los empleados. En este momento mi abogado me dice que lo que me corresponde legalmente son 500 mil pesos. Sólo queremos que sean conscientes de la situación que estamos viviendo", concluyó.