Actor de Televisa arremete contra Paty Navidad por polémicos tuits: "No es líder para obedecerle"

Ciudad de México.- Germán Ortega, el reconocido comediante y actor de Televisa, en una exclusiva para Hoy a arremetido en contra de Paty Navidad y sus polémicos tuits sobre el Covid-19, señalando que no era "una líder de opinión" a la que se le deba de "hacer caso".

Ortega con total respeto y cuidando no ofender a la exactriz, señaló que él sí creía en el coronavirus y que tal vez ella también pero publicaba todo ello como una defensa para no caer en el pánico, además de externar que se le debería de ignorar pues puede hacer y decir lo que quiera ya que no es una líder y por ende sus palabras no tienen peso.

Yo sí creo, porque me consta, pero yo respeto la opinión de Paty Navidad, a la mejor es una autodefensa para no, porque también vivir en la paranoia es horrible. No es una líder de opinión como para que todo el mundo le haga caso, se le vaya a la yugular, ella puede decir lo que quiera, no le hace daño a nadie", dijo Germán.

De igual manera aseguró que se estaba exagerando sobre el querer cerrar todas sus redes sociales, pues solo decía lo que pensaba y se tenía que respetar aunque este mal, agregando que últimamente el Gobierna está muy sensible.

Tampoco le tienen que cerrar sus cuentas por decir que está satanizando al Gobierno, no, no, no, yo creo que están exagerando, están muy sensibles", aseguró Ortega.

Por último Ortega contó que a veces llega a dudar sobre los contagios y las muertes que reportan ya que se ha enterado de casos en las que médicos piden a los familiares firmar una carta en la que reconocen que su ser querido tiene o murió de coronavirus aunque no sea verdad.

Pero también me he enterado de casos que... falleció un jardinero de un infarto al corazón, y me contaron que cuando fueron por el cuerpo les dijeron que firman pese a que había fallecido de un infarto que había muerto de Covid-19, entonces son las cosas como que dices no checan, no está padre que estén jugando con eso", finalizó el actor.

Fuente: YouTube @Hoy