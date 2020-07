¿Adiós Telemundo? Exhiben tremendo desaire de 'Suelta la Sopa' hacia 'La Venenosa'

View this post on Instagram

ud83dude31ud83dudc46 todo parece indicar que la conductora #venenosasandoval #carolinasandoval hizo un en vivo y soltou0301 el llanto ahiu0301 en los comentarios explican un poco el por queu0301!! ud83dudc46ud83dudc46ud83dudc46 Por la manu0303ana se enterou0301 que alguien de producciou0301n estaba contagiado y por la condiciou0301n de su mamau0301 y por su familia enviou0301 un email diciendo las razones porque preferiu0301a hacer el show desde casa. Cinco minutos antes del show le llaman para decir que no va al aire. Ella se quejou0301 de porque ella no y Juan Manuel si, aunque tambieu0301n dijo que entendiu0301a que por la remisiou0301n de cancer de Juan Manuel pero seguu0301n ella no amenazando dijo que sabiu0301a cosas del show. Su mamau0301 le imploraba que dejara de hablar pero ella continuou0301 quejau0301ndose y hasta se quejou0301 de que si fuera la otra chica no habriu0301a problemas.