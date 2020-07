Al borde del llanto, exactriz de Televisa confiesa haberlo perdido todo tras ser víctima de una estafa

Ciudad de México.- La actriz, Francesca Guillén, mediante una entrevista para el programa Todo Para la Mujer, relató que perdió todos sus ahorros al ser víctima de un fraude en unos supuestos fondos de inversión.

me arrepiento de haberme aventurado sin estudiar a fondo la opción, metí dinero a afores y el problema no son las afores, sino con quien te topas en el camino, y yo me topé con una persona que era un mentiroso y perdí lana, un ahorro que estaba haciendo, una cantidad importante, y además la autoestima y el ego que te duele cuando te dan un sablazo así", dijo.

Además señaló que no la ha pasado bien a causa de la crisis sanitaria, pues el trabajo ha estado escaso, pues actualmente ella solo se dedica al teatro.

Tendré que idear alguna cosa, algo me pondré a vender seguramente y no me da pena, mucha gente lo está haciendo. Había pensado en dar clases de actuación, pero no porque todo mundo los está dando y ahorita me parece un mal negocio, sobre todo si no tienes un lugar donde presentarte", dijo.

Por último habló de lo importante que es mantenerse ocupado, con el fin de pasar bien el confinamiento, al hablar de un huerto que ha querido plantar en su patio.

Hay que mantenerse ocupados, no importa lo que inventes, pero la cabeza hay que tenerla ocupada, estoy intentando torpemente de hacer un huerto en mi casa, pero no lo he logrado, no he sido muy congruente ni muy constante, y también de mi incongruencia y mi inconstancia estoy aprendiendo", finalizó.

Fuente: TV Notas