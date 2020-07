Alejandra Guzmán anuncia 'Vive y deja vivir,' su nueva canción ¿dedicada a Frida Sofía?

Ciudad de México.- Luego de haberse sometido a dos pruebas de Covid-19, la cantante, Alejandra Guzmán, asegura que ya se encuentra lista para retomar sus proyectos.

'La Guzmán' contó, que durante este mes de julio llegaría a estrenarse su nuevo sencillo, Vive y deja vivir, un tema que asegura sería la respuesta a los fans que tanto han especulado sobre su pleito legal con su hija, Frida Sofía.

Lee también: Golpe a TV Azteca: Tras volver a 'Ventaneando', Televisa da dura noticia a Chapoy

Lee también: "Teporocha": Elenco de 'VLA' exhibe a conductora por llegar 'borracha' al programa

A pesar de que declaró haber vivido el acoso de los medios desde el año pasado, Alejandra señaló no estar tan preocupada, pues considera estar segura de quien es ella misma.

Yo no me alimento de esa negatividad que he sufrido desde el año pasado, desde el 10 de mayo del año pasado y nunca había vivido a ese nivel todo el acoso mediático, pero realmente cuando tu sabes quien eres y cuando dicen tonterías, realmente no tiene porque afectarte, si dijeran algo que es verdad, ahí si digo 'ok'", dijo.