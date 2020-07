Alejandra Guzmán revela los motivos por lo que nunca quiso ser actriz como Silvia Pinal

Ciudad de México.- La cantante, Alejandra Guzmán, mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, reveló los motivos por lo que no quiso dedicarse a la actuación, tal y como lo hizo su madre.

Junto al intérprete Beto Cuevas, la rockera habló de los motivo que orillaron a solo dedicarse a la música, dejando de lado los foros de grabación, al afirmar que no quería repetir como sus otras hermanas.

Tenía conciencia que mi mamá era una gran actriz y salía en la televisión, no quise por que no sabía lo que quería hacer y pues mis tres hermanas son actrices, y otra más, ya no", dijo.