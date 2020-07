Aracely Arámbula es comparada con un ángel al lucir más que nunca su increíble belleza

View this post on Instagram

Feliz domingo aunque estemos en casa ud83eudd37u200du2640ufe0fpara cuidar a los nuestros y a las personas que sale a trabajar ud83dude4fud83cudffbu2728a un hospital y a muchas padres mas asu00ed que a seguir cuidu00e1ndonos por todos nuestros mu00e9dicos y tanta gente que estu00e1 al frente para que este mundo siga girando u2728ud83dude4fud83cudffbu2728u00e1nimo y fuerza y gracias a todos las personas que trabajan para la SALUD ud83dude4fud83cudffbu2728 todos ellos que diario se enfrentan con este virus u2728ud83dude4fud83cudffbu2728 bendiciones y que Dios estu00e9 siempre en su camino ud83dude4fud83cudffbu2728 Y nos llene de toda la SALUD #Repost @aracelyfansrd with @get_repost u30fbu30fbu30fb B E L L u00cd S I M A ud83dude0dud83dudd25ud83dudd25 // Repost from @July.makeup Hermosa mi adorada, Aracely, maravilloso ser humano. Gracias siempre por tu carinu0303o y hermandad !!! @aracelyarambula Peinado de mi querida @carmen_garzon Foto de @urielsantanafoto Maquillaje yo mero. A las u00f3rdenes de todos estu00e1 mi trabajo. u2764ufe0fud83dude4fud83cudffb