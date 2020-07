Bárbara de Regil se sincera y confiesa a fans de Instagram si tiene operaciones

View this post on Instagram

Nunca imagine un amor tan Perfecto hasta que llegaste TU ud83eudd7a Mi Mejor amiga , Mi cou0301mplice ..... Mi Corazou0301n TE AMA u2665ufe0fud83cudf31 @marderegil._ u2728u2665ufe0f Crecimos juntas literal u2728 aquiu0301 cumpliste 1 anu0303ooooooooo ud83eudd7aud83dude4fud83cudffbu2665ufe0f u2728Si eres mamau0301 soltera ,como yo lo fui ... Sou0301lo quiero recordarte que puedes con eso y con mau0301s y que todo pasa por algo en la vida ud83dudcab u2665ufe0f ERES AMOR u2665ufe0f solo necesitas creeu0301rtelo y AMAR TU VIDA y saber que no necesitas a nadie para lograr salir adelante , para superarte , PARA SER FELIZ , para lograr TUS SUENu0303OS ud83cudf40 Yo aprendiu0301 a descubrir un hermoso amor que no conociu0301a u2665ufe0f y te voy a decir algo .... no es que un mal hombre te abandono . Es que la vida TE AMA TANTO que te dio un regalo ud83dudc76ud83cudffc y luego te aparto de lo que no era para ti. Tu puedes tener la vida que suenu0303as ... solo necesitas quererlo ...