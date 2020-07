Carmen Salinas revela detalles sobre su peculiar encuentro con Caro Quintero

Ciudad de México.- México es caracterizado por la inmensidad de narcotráfico que circula en el país, desde pequeños proveedores hasta los más grandes capos se sitúan en el país azteca. Rafael Caro Quintero, es uno de los iconos y personajes emblemáticos del narco, como si de una historia de héroes se tratara, para imaginar su nivel de poder, Carmen Salinas relata un fortuito encuentro que sostuvo con el exconvicto.

La actriz mexicana de 80 años, Carmen Salinas, se reunió con el capo en el reclusorio norte porque tenía una solicitud para ella, debía enviar un mensaje al presidente de ese momento, Carlos Salinas de Gortari, a cambio de ese pequeño favor él le daría muchísimo dinero a ella y al país.

Tenía su mesita para su comedorcito y tenía su refrigeradorcito... ese día me acuerdo que comí unos mariscos de allá de Sinaloa, tan ricos... y Caro Quintero traía una medalla bien bonita, pero cuajada de brillantes y en medio una R de puras esmeraldas, una R de Rafael y traía una hebilla pero una señora también con sus iniciales”, recordó la primera actriz.

La petición era muy sencilla, la actriz debía pedirle al presidente que liberara a Caro Quintero a cambio él, pagaría la deuda externa e interna y crearía un fondo de ahorro para Carmen, así se aseguraría de que no le faltara nada el resto de su vida. Este favor se originó ya que se creía que el exmandatario y la actriz eran familaires, pues el apellido del padre de Gortari era Salinas Lozano el mismo que el de Carmen, por ende, Carlos era supuestamente primo de ella.

Es una coincidencia pero no somos familiares... pero si quiere hágale una carta y yo se la pongo en el correo... si usted le hace una carta, yo con mucho gusto la llevó personalmente al correo le pongo los timbres y se la mandó porque cómo le voy a salir con eso al Presidente”, explicó.

El fundador del Cártel de Guadalajara no quedó contento con su respuesta por lo que él siguió insistiendo en que le ayudara con ese favor, sin embargo, no tuvo éxito. Rafael fue condenado en 1985 por el asesinato de un agente de la DEA, Enrique Camarena, y fue puesto en libertad en 2013 por violaciones al debido proceso, ya que debió ser juzgado por tribunales estatales y no federales.

