¡Contundente! Sergio Mayer responde tras ventilarse que Bárbara Mori lo habría engañado con actor

Ciudad de México.- Sergio Mayer hizo frente al nuevo escándalo que se desencadenó después de que Charly López y Jorge Reynoso lo defendieron de los comentarios que Bárbara Mori hizo sobre su extinto matrimonio.

Como es conocido, en una entrevista con Ventaneando Reynoso hizo referencia a que la actriz le habría sido infiel con otro actor, mientras que la expareja de Ingrid Coronado arremetió en contra de Bárbara y señaló todo lo que Mayer hizo por ella antes de que lanzara su carrera artística.

A pesar de que Mori aseguró que la pasó muy mal junto a Mayer, este prefirió no dar importancia al tema de la aparente infidelidad de su ex y manifestó:

No tengo nada que decir al respecto, absolutamente nada y lo que Jorge haya comentado, eso es de parte de Jorge, él es lo que vivió, él es el que lo dijo, lo que a él le consta. Entonces yo no tengo nada que decir al respecto y jamás lo diría, entonces lo dejaría exactamente igual", dijo.

Sobre los comentarios de sus colegas y amigos, Sergio primero se refirió a su excompañero del grupo Garibaldi diciendo:

Mi querido Charly muchas gracias, pero no te preocupes… él está muy molesto, muy ofendido porque él vivió todo el proceso conmigo y él conocía la historia, pero le digo: 'Déjala no pasa nada', yo creo ya es momento de dar carpetazo a esto y desearle lo mejor y no pasa nada. Yo no estoy preocupado, por supuesto que no fue muy agradable de repente escuchar esto después de veintitantos años, ya cuando eres abuelo, enterarte de cosas o de cómo vivía la situación, pero dices 'bueno, por algo lo está haciendo' y yo seré respetuoso de sus opiniones".