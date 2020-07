¿Crisis en TV Azteca? Tras ausencia de Chapoy, otra conductora sale de 'Ventaneando' y da noticia

View this post on Instagram

u201cCada mau00f1ana nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo que mu00e1s importa.u201d Budha. . Iniciando la semana.... Palazzo @guay_ss ud83dudc69ud83cudffcu200dud83euddb1 @arelivizuet @luci_makup Accesorios @jessicasaenza Gracias @trendershoes por mis zapatos 100% mexicanos... #trabajando #lunes