Danna Paola y Sebastián Yatra: Así surgió la amistad 'empañada' con rumores de amorío

Ciudad de México.- Danna Paola y Sebastián Yatra recordaron cómo fue el efímero momento en el que se conocieron hace dos años, ocasión que hasta la fecha sigue siendo la única vez que se han visto en persona y que además dio paso a una relación de amistad y laboral, pues la semana pasado lanzaron su colaboración musical No bailes sola.

Los artistas sostuvieron una charla virtual en la que incluyeron a sus seguidores y revelaron detalles de la vez que se conocieron.

Por su parte, Sebastián agregó:

Acto seguido, el colombiano bromeó con el tiempo que pasó desde ese momento hasta ahora que ya mantienen una relación más cercana y dijo:

Nos despedimos y dijimos: 'See you in to 2 years, into the song (nos vemos en dos años, en la canción)".