¿En la miseria? Paty Navidad confiesa que ya no le dan trabajo en TV y revela por qué

Ciudad de México.- Desde hace varios meses que Paty Navidad se ha visto envuelta en la polémica por asegurar que el coronavirus fue creado como arma química que los gobiernos usan para adoctrinarnos encerrados en casa.

De esta manera, la actriz y cantante reveló en su cuenta de Twitter que por no ser una persona “obediente y sumisa” ya no la contratan para trabajar en la televisión como antes lo hacía en importantes programas y telenovelas.

Me han cerrado las puertas de todas las televisoras del país y del extranjero por expresar mis opiniones y no ser una obediente sumisa, inconsciente/esclava de un sistema adoctrinador donde no se permite ser diferente a la mayoría ni pensar por sí mismo ni tener criterio propio”, escribió la famosa.