Érika Buenfil es captada al actuar como una "diva" y maltratar a maquillista: "Sucia y gorda"

Ciudad de México.- La guapa y querida actriz de Televisa, Érika Buenfil, ha sido captada mientras se comporta como toda una diva en su camerino y maltrata al estilo de 'Miranda Presley' a su maquillista, señalando que es "incompetente" por no lograr agendar sus citas.

Buenfil aparece despojándose de cubrebocas, lentes y más prendas mientras se las arroja a su maquillista, tras lo que como lo haría el cruel personaje de El Diablo Viste a la Moda se queja de las fallas que ella ve a su alrededor y pide se cambien de inmediato.

No entiendo porque es tan difícil confirmar una cita... Los detalles de tu incompetencia no me interesan... Dile a Simón que la chica que me envió para el modelaje brasileño no me gustó, le pedí a una limpia y atlética y me envió a una sucia y gorda", dice Buenfil.