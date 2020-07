Exconductora del programa 'Hoy' relata que perdió su dinero tras ser hackeada de sus redes sociales

Ciudad de México.- La conductora, Roxana Castellanos, mediante una entrevista para el programa Hoy, relató que fue víctima de un hackeo masivo de sus cuentas, motivo que la alejó de redes sociales por más de tres meses.

Sí fui víctima, estuve casi 3 meses sin tener acceso a mi cuenta de Instagram y de Twitter, (afectaron) toda mi información personal, cambiaron mis correos, mis teléfonos, entonces no me permitía entrar. Lo único bueno es que no le llamaron a nadie para pedirle dinero, como le acaba de suceder ahora a Mayrín Villanueva", dijo.