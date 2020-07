"Me persiguió para golpearme": Gerardo Bazúa testifica en contra de Paulina Rubio

Miami, Florida.- Actualmente, la cantante Paulina Rubio con sus exmaridos, Nicolás Vallejo Najera y Gerardo Bazúa, quienes piden le restrinjan la custodia de sus respectivos hijos, debido a que la señalan como un riesgo para los menores.

Según informes del programa de espectáculos, Ventaneando, durante la reciente audiencia se contó con la presencia de diversos testigos, sin embargo, lo que sorprendió, fue que Bazúa testificó en contra de 'La Chica Dorada'.

Lee también: "Teporocha": Elenco de 'VLA' exhibe a conductora por llegar 'borracha' al programa

A través de una sesión virtual con el juzgado, el ex de la cantante señaló que llegó a presenciar diversos sucesos de violencia ocasionados por Paulina, varios de ellos aun enfrente de sus hijos.

Un día me tocó estar comiendo en Ocean Drive aquí en Miami y ella se levantó de la mesa y me empezó a corretear por las calles para golpearme, yo me fui, hui del lugar y ella me persiguió para golpearme. Aproximadamente fue en el año 2017, entre primavera y verano", dijo Gerardo Bazúa.