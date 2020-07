"Me tienen harta": Legarreta explota en 'Hoy' y manda recadito a participante de 'Guerreros 2020'

Ciudad de México.- Las emisiones del reality Guerreros 2020 cada vez se ponen más emocionantes y más drámaticas y en esta ocasión hasta la propia Andrea Legarreta entró a uno de los pleitos que hay entre los participantes.

Resulta que la noche de ayer martes se reveló que la capitana del equipo Cobras, Macky González, y su compañero Nicola Porcella tuvieron una acalorada discusión.

La famosa atleta le reclamó al peruano haber tenido una actitud negativa en los últimos días, lo cual estaba afectando al resto del equipo.

Me chocó que me digan que no estoy aportando al equipo, se lo dije a mi productora, nadie siente más a las Cobras que yo", comentó Nicola respecto a la discusión con Macky.

Ante la tremenda polémica, Andrea Legarreta no pudo evitar mostrar su postura y en pleno programa Hoy explotó contra la capitana.

Yo soy fan de Nicola aunque sea de las Cobras, y Macky diciendo que no aporta, ay no mi reina, no sé qué te estás fumando, pero a mí me tienen harta varios de ahí", dijo la conductora.