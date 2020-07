"Nunca he estado en el clóset": Pedro Sola y su contundente mensaje al confesarse en YouTube

Ciudad de México.- Pedro Sola, querido conductor del programa de TV Azteca Ventaneando, dio un abierto y contundente mensaje sobre su homosexualidad al hablar de los aspectos de su vida profesional y privada que posiblemente sus fans desconocen de él, esto en un revelador video de YouTube que ya suma miles de reproducciones.

El presentador decidió compartir cinco aspectos que podrían resultar desconocidos para sus seguidores, listado que aseguró le costó realizar porque algunas de sus anécdotas y experiencias son "un poco subidas de tono".

Lee también: Romance en TV Azteca: Destapan a Christian Nodal por tener algo más con participante de 'La Voz'

El 'tío Pedrito', como lo llaman sus admiradores en redes sociales, inició su clip contando cómo en su juventud siempre soñó con ser actor, algo que su padre no le permitió. Pese a esto, el conductor pudo vivir gratas experiencias en el ambiente artístico, principalmente el teatro, mientras estudiaba Economía en la universidad.

Pedro Sola recordó que desarrollarse como actor en esos escenarios lo llevó a entablar una amistad con el compositor José Antonio Alcaráz.

Lee también: Tras 'destrozar' ratings de TV Azteca, Televisa da importante noticia a José Ron

Asimismo, el presentador de TV Azteca compartió que él estuvo en la inauguración de un restaurante de la Ciudad de México, el Mesón del Perro Andaluz, lugar en el que después tendría la oportunidad de ver al actor francés Alain Delon, quien se encontraba grabando una película en el país.

Sola también recordó que en su "primera época" como economista trabajó en el Palacio Nacional, donde también tuvo filmaciones el proyecto de Delon.

Lee también: ¿Pidió trabajo en Televisa? Exhiben "traición" que causó despido de Zarza en TV Azteca

Entre otras anécdotas, el conductor recordó una ocasión en la que acudió a un famoso hotel de Acapulco en el que se dio el surgimiento el show travesti. Pedro Sola relató que, una vez que él y un amigo decidieron irse, no había forma de que la administración del lugar contactara un taxi para bajar la avenida de terracería que daba al hotel.

Entonces decidieron bajar caminando y de pronto se encontraron un auto con trabajadores de otros hoteles, quienes aceptaron darles un aventón, sin embargo, ellos no cabían en el vehículo.

Lee también: ¿Vetado? TV Azteca desprecia a exconductor de 'Ventaneando' por traicionarlos e irse a Televisa

Finalmente, después de revelar su proyecto de teatro con Héctor Bonilla que se frustró, el 'tío Pedrito' decidió que iba agregar una sexta cosa que no saben sobre él, momento en el que habló con apertura y de forma contundente sobre ser gay.

Pero les voy a contar una sexta cosa que ustedes no sabían de mí. ¿Qué creen? Soy gay. ¡Oh my God! (Oh Dios mío). Con toda la verdad de su vid en este mes del Orgullo", expuso.

Pues sí, soy gay, siempre he sido desde niño como les dije un día, una reportera me preguntó 'Pedrito, ¿qué usted nunca va a salir del clóset?' Y yo le contesté: 'No señorita, yo nunca he estado'. Porque realmente es la verdad, yo nunca he estado", continuó.